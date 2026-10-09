Тръмп обяви голямата новина за Путин

Президентът на САЩ Доналд Тръмп обяви историческа новина за сключена сделка с Путин, но не за войната, а за общ руско-американски бизнес - в случая за доставка на гориво.

В платформата си "Трут соушъл" американският президент обяви, че е разговарял с руския държавен глава Владимир Путин и е постигнал споразумение за доставката на руско дизелово гориво за американския и световния пазар.

"Току-що приключих изключително успешен разговор с президента на Русия Владимир Путин, в която беше постигнато съгласие, че Русия незабавно ще достави над 300 000 тона дизелово гориво на американския и световния пазар, още 500 000 тона през месец ноември и 1 000 000 тона веднага след това", обяви Тръмп.

Освен това, спрямо състоянието на руските нефтени рафинерии, Русия ще предостави в кратък период от време 3 милиона дизелово гориво, допълва още американският президент.

"Благодарение на нашия пълен контрол над Ормузкия проток и тази страхотна новина за руските енергийни ресурси, цените на дизела за американците и всъщност по света ще паднат до рекордно ниски нива, и то бързо", написа Тръмп.