Тръмп към Путин: Сложи край на войната, не тествай ядрени ракети!

Президентът на САЩ Доналд Тръмп отправи остра критика към руския си колега Владимир Путин, след като Москва съобщи за успешен тест на крилата ракета с ядрено задвижване „Буревестник“. Тръмп определи действията на Русия като „неподходящи“ и призова Путин незабавно да сложи край на войната в Украйна, която по думите му „трябваше да приключи за една седмица“.

Критика към Москва и позиция за войната в Украйна

„Той трябва да сложи край на войната в Украйна. Война, която трябваше да отнеме една седмица, скоро ще навлезе в четвъртата си година. Това е, което трябва да направи, вместо да тества ракети“, заяви Тръмп пред журналисти на борда на самолета по време на пътуването си към Азия.

Изявлението идва ден след като Путин обяви, че Русия е тествала успешно „Буревестник“ – ракета с ядрено задвижване, която според него „няма равна в света“. С тези думи Тръмп ясно очерта новия си курс към Русия – от риторика на сдържаност към директна критика заради продължаването на войната и демонстрацията на сила чрез ядрени оръжия.

Фокус върху Китай и търговските отношения

Американският президент потвърди, че САЩ и Китай са на път да финализират ново търговско споразумение. Той заяви, че очаква среща с китайския лидер Си Цзинпин в Южна Корея по време на обиколката си в Азия.

„Изпитвам голямо уважение към президента Си и мисля, че ще сключим споразумение“, каза Тръмп, добавяйки, че още тази седмица може да подпише финалния документ за ТикТок.

Плановете му включват визита в Пекин през първите месеци на 2026 г., след което Си ще върне визитата в САЩ, като срещата между двамата ще се проведе или в Белия дом, или в резиденцията „Мар-а-Лаго“.

Япония и сигурността в Азия

В рамките на същото пътуване Тръмп ще се срещне и с новия министър-председател на Япония Санае Такаичи. Президентът на САЩ я определи като „голям съюзник“ на покойния Шиндзо Абе и заяви, че очаква „феноменална среща“.

В програмата му са включени разговори с императора на Япония и обсъждане на теми, свързани с търговията, инвестициите и увеличаването на разходите за отбрана в региона. Посещението в Токио е част от стратегията на Вашингтон за укрепване на съюзите в Азия на фона на засилващото се напрежение между САЩ, Русия и Китай.

