Трагедия с българин в Гърция

75-годишен българин почина на плажа Крионери в Гърция.

Инцидентът е станал вчера около 13:45 часа в района на Родопи, съобщава iNews. Мъжът е изваден от морето в безсъзнание. Незабавно е повикана линейка, а парамедиците са оказали първа помощ на пострадалия, след което той е транспортиран в болницата в Комотини, Сисманоглио, където е констатирана смъртта му.

Предстои аутопсия за установяване на точната причина за фаталния инцидент.

Това не е първият случай на удавяне на български граждани в Гърция това лято. Според данни на спасителните служби, силните морски течения са сред основните причини за инциденти по гръцкото крайбрежие, информира "Фокус".

Гръцките власти напомнят на туристите да спазват стриктно указанията за безопасност на плажовете и да не влизат във водата при наличие на предупредителни флагове за опасни условия.

