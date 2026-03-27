Тайни преговори за мир в Иран, армията държи властта

Много предпазливи и в голяма степен тайни преговори за мир се водят около конфликта в Иран, докато реалната власт в страната вече е в ръцете на военните. Това заяви пред бТВ бившият заместник външен министър Милен Керемедчиев. Според него войната навлиза в нова, по-опасна фаза, а изходът от нея ще остави тежки последици за икономиката на страната.

Военните поемат контрола

„След унищожаване на почти цялото ръководство на страната революционната гвардия хвана контрола в страната и основната власт е във военните, които ръководят и вътрешната, и външната политика“, заяви Милен Керемедчиев.

По думите му това променя изцяло начина, по който се вземат решенията в Техеран и прави ситуацията още по-непредсказуема.

Тайни разговори, но без реален пробив

Керемедчиев подчерта, че преговори за мир има, но те не се водят по официално обявените предложения. „Явно има преговори за мир, но те са тайни“, каза той.

Според него разговорите не се движат по 15-те точки, предложени от САЩ, което показва, че се търсят други, неофициални формати за договаряне.

Войната влиза във втора фаза

„Войната навлиза във втората си фаза“, заяви Милен Керемедчиев. Той предупреди, че независимо от изхода, икономиката на Иран ще бъде тежко засегната и ще се намира в състояние на разруха.

Опасност от нова ескалация

Експертът очерта и възможните следващи ходове в конфликта. „Иран няма да ескалира първи конфликта, но ако САЩ ескалират с превземането на остров Харг, Иран ще бъде притиснат до ъгъла и ще се опита да отговори“, заяви Керемедчиев.

Той добави, че на този етап хусите се въздържат от намеса, но могат да бъдат активирани при развитие на ситуацията. „Възможно е да бъдат активирани хутите, но се чака развитието на войната“, каза той.

Риск от икономически срив и удари

Според Керемедчиев удар по инфраструктурата може да има тежки последици. „Ако се удари инфраструктурата, Иран ще бъде пред икономически колапс и ще извърши нападение по всички възможни точки с активиране на хусите“, заяви той.

В същото време той подчерта, че за режима в Техеран ще бъде ключово да представи ситуацията като победа пред собственото си население, независимо от реалния изход на конфликта.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com