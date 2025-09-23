Отиде си автомобилна легенда

Дизайнерът на оригиналната Mazda MX-5 - Том Матано, e починал на 20 септември на 76-годишна възраст в болница в Сан Франциско. Новината за кончината му се появи в социалните мрежи през уикенда, като по-късно смъртта му беше потвърдена от неговите близки, пиши "Аутомедия".

Дългата и легендарна кариера на Матано го отвежда на много места, но най-голяма популярност той придобива в Mazda, където от 1983 година ръководи първото дизайнерско студио на марката в САЩ. Докато е там, той ръководи работата по производствения дизайн на оригиналната MX-5 Miata, превръщайки една идея в реалност.

Малко след това това под неговото ръководство е създаден дизайна на третото поколение RX-7, може би най-красивият японски автомобил на всички времена.

Матано бързо разбира, че успехът на автомобил като Miata не е просто да пусне колата на пазара, а да я подкрепя непрекъснато. За тази цел той постоянно обновява колата и насърчава мнозина пилотите, които се състезават с нея, като го прави до смъртта си. Много бройки от модела носят подписа на дизайнера, както и слогана му „Винаги вдъхновен“.

Матано също така беше и преподавател. Напускайки Mazda през 2002, за да стане изпълнителен директор на Училището по индустриален дизайн в Академията по изкуствата в Сан Франциско. Там той преподава не само на начинаещи дизайнери на автомобили, но студенти от други специалности, но се оттегли от поста по-рано тази година.

Цутомо „Том“ Матано е роден в Нагасаки през 1947. Завършва токийския университет "Зайкей" през 1969 с инженерна степен, но гледайки към кариера в автомобилния дизайн, идва в САЩ през 1970, за да се запише в Колежа по дизайн на Art Center в Пасадена (Калифорния). След дипломирането си е нает от GM, за да работи в подразделението Oldsmobile, преди да бъде изпратен в Австралия в дизайнерското студио Holden.

След седем Матано се мести в Германия, за да работи в BMW. Той участва в ранните проекти на това, което се превръща в 3-Series E36, но германският подход явно не е за него и , за да само година по-късно се премества обратно в Южна Калифорния, за да поеме работата като главен дизайнер в северноамериканското дизайнерско студио на Mazda в Ървайн.

По това време в Япония бившият журналист и продуктов мениджър Боб Хол работи върху концепция за „лека спортна кола“, в стила на класически роудстъри като Lotus Elan, Alfa Romeo Spider, MGB и Fiat 124. Този проект е ръководен от Кеничи Ямамото - един от „47-те самураи“, който създава роторния двигател на Mazda. Той става президент на Mazda през 1984 и председател на компанията през 1987.

По-голяма част от разработката на колата е направена в Япония, но Mazda провежда конкурс за дизайн между собствените си студия по света и така се включва екип от САЩ. През 1986 Матано пише план за бъдещето на Miata, където обявява целта си – не само да създаде спортна кола, но да се грижи за нея през целия си живот.

RX-7 е резултат от друг конкурс за дизайн, който калифорнийското студио на Матано печели. Mazda избра дизайна на корееца Ву-Хуанг Чин, но именно Матано е този, който „задава“ тона на автомобила. И след успехите на MX-5 и RX-7 дизайнерът се издига, оглавявайки научноизследователската и развойна дейност в Mazda North Americ По-късно той ръководи всички световни дизайнерски студиа на автомобилния производител.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com