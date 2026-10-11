Островът, където гигантските костенурки са повече от хората

Атолът Алдабра на Сейшелските острови се превърна в сцена на един от най-големите природозащитни успехи в света. Ново изследване на Фондацията на Сейшелските острови (SIF) и Университета на Ексетър, публикувано в списание Ecology and Evolution, показва, че там живеят близо 183 000 гигантски костенурки - най-високата регистрирана численост в историята. Броят им вече надвишава цялото население на Сейшелите.

Новачен метод за точно преброяване

Проучването е базирано на данни, събирани между 2018 и 2022 г., и е първото цялостно преброяване от края на 90-те години насам (когато се смяташе, че костенурките са около 100 000). Учените поясняват, че ръстът се дължи както на реално увеличение, така и на нов, по-прецизен статистически метод - байесово йерархично моделиране. Тъй като гъстата растителност прави откриването на животните трудно, моделът отчита и онези екземпляри, които са останали скрити от изследователите.

„Повече от 180 000 гигантски костенурки, движещи се свободно из атола, са доказателство за това какво може да постигне дългосрочният ангажимент към опазването на природата“, коментира д-р Фрауке Флайшер-Догли, изпълнителен директор на SIF.

От ръба на изчезването до световно наследство

През XIX век заради безконтролен лов на Алдабра остават едва под 1000 костенурки. Ситуацията се преобръща след обявяването на атола за строг природен резерват през 1981 г. и включването му в Списъка на световното наследство на ЮНЕСКО през 1982 г. Днес това е едно от едва двете места в света с диви гигантски костенурки, наред с Галапагоските острови.

Бъдещи предизвикателства: Климат и инвазивни видове

Въпреки отличните резултати, д-р Нанси Бънбъри и д-р Дейв Хъдсън от изследователския екип подчертават, че новите данни са просто отправна точка, а не крайна цел. Бъдещето на вида остава застрашено от:

Засушавания и горещини: Честите суши намаляват храната и сянката на атола.

Покачване на морското равнище: Застрашава ниските части на атола.

Инвазивни хищници: Макар дивите кози да бяха премахнати през 2012 г., дивите котки и черните плъхове все още унищожават яйца и новоизлюпени костенурки.

Предстоящо пълно прочистване на атола от инвазивни бозайници трябва да даде на костенурките по-добри шансове за адаптация към промените в климата.