ООН: Храните ще поскъпнат още заради Ормузкия проток

Агенцията на ООН по прехрана и земеделие заяви, че ресурсите за земеделието трябва да започнат да преминават през Ормузкия проток възможно най-скоро, за да се избегне влошаване на настоящата ситуация.

Организацията на обединените нации призова държавите да не ограничават доставките на енергия и торове, тъй като конфликтът в Близкия изток се задълбочава.

Ограниченията може още повече да засилят скоковете в глобалните цени на храните.

"Намираме се в криза на ресурсите, не искаме да я превърнем в катастрофа. Разликата зависи от действията, които предприемем", заяви Дейвид Лаборд, директор на отдела по агрохранителна икономика към Организация по прехрана и земеделие към ООН (FAO).

Държавите вече се надпреварват да защитят доставките на торове за своите фермери, като водещи производители ограничават износа, докато купувачите създават финансови програми и плащат премии, за да се конкурират за ограничени количества.

Въпреки че индексът на цените на храните на FAO остава стабилен през март, се очаква натискът да се засили, тъй като фермерите коригират решенията си за засаждане според наличността на торове.

Китай се очаква да спре износа на сярна киселина от май, съобщи Bloomberg миналата седмица, като още преди конфликта страната вече ограничаваше износа на фосфати, за да защити вътрешните си доставки. Русия също временно спря износа на амониев нитрат, форма на азотен тор.

