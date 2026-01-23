Новият свят! Давос свали маските и у нас

За първи път страната ни получи историческия шанс да е на печелившата страна

Когато сияещите от щастие Кейти Пери и Джъстин Трюдо се появиха в Давос, хванати за ръка, целият свят разбра, че Световният икономически форум вече не е това, което беше. Вятърът на промяната задуха и над алпийското градче.

Доскорошните напудрени и лицемерни семейни снимки на европейските лидери, които зад кадър определят световни сделки, политики и сглобки, отстъпиха място на откровените думи и действия. Защото в Давос влезе Тръмп. Преобърна старите порядки и превърна швейцарския курорт в сцена само за онези, които имат смелостта и могат да се заявят.

Повратната точка

Давос`2026 стана повратна точка за света не само с историческата реч на Тръмп за формулата, по която Америка върна икономическото и политическото си величие. Не само с програмното слово на канадския президент Марк Карни за лицемерието на „великите сили“ и могъществото на „средните“. Не само с разговорите за войната в Украйна. А най-вече – с новия световен ред, който американският президент педантично и последователно кове. Избра да го представи в сърцето на Европа като ответен удар за упорития отказ на ЕС да следва плановете му за пренареждане на света.

Новият световен ред

Макар стара Европа да бойкотира Съвета на мир (Board of Peace) на Тръмп, макар у нас структурата да се превърна в поредния повод за предизборни кавги, хартата на Борда очертава новия световен ред. В него влизат държавите, които искат да са партньори на САЩ, лидерите, които Тръмп нарече приятели, страните, които искат да са в отбора на силните. Със Съвета за мир Тръмп дръпна килимчето на ООН. Независимо, че покани в Борда световната организация, за всички отдавна е ясно, че тя е пред пенсия – стара, тромава, болна и бавна. Включвайки Индия в Съвета, Тръмп ужили БРИКС, а ключовото място на Азербайджан показа, че кавказкият път на Тръмп е бъдеще, което тепърва ще разкрива потенциала си с ресурси и влияние.

Тръмпуленция на „Дондуков“ 2

Съветът за мир свали маските не само в Европа, но и у нас. Поканата на американския президент до Румен Радев се превърна в политическа Тръмпуленция за държавния глава. Скандалът с Външно кога е получено писмото на Тръмп, премълчано ли е и защо не е внесено в Народното събрание, помрачи летящия старт на предизборната кампания, който Радев даде с обръщението си към нацията от Гербова зала.

Призивът на Пеевски

Единствен лидерът на ДПС-Ново начало Делян Пеевски публично призова България да влезе в Съвета за мир, а Радев да внесе поканата в парламента, за да бъде гласувана и дадена на кабинета за изпълнение.

Новата роля на България

Правителството по спешност одобри българската позиция за влизане в Съвета. И ден по-късно премиерът Росен Желязков вече седеше до Доналд Тръмп, за да подпише заедно с него устава на Борда. Приятелското отношение на Тръмп и двойното ръкостискане подпечатаха новата роля на България. Страната ни стана една от държавите учредителки.

Моментът е исторически. Не само защото България има двойно участие в Съвета – веднъж като учредител, втори път като ръководител. Топ дипломатът Николай Младенов е върховен представител за Газа. Но и защото за първи път страната ни избира да е в отбора на победителите. На онези държави, които ще участват в световните икономически проекти, в глобалните енергийни концерни, в добива на редките метали, които вече станаха новия петрол, във възстановяването на Газа и Украйна, в решенията, които засягат целия свят. Защото политиката на Тръмп е не купешките фрази на стара Европа, а икономическите действия на нова Америка. За Тръмп политиката има смисъл само когато развива бизнеса, който носи доходи и благосъстояние за хората, само когато прави икономика, която изстрелва държавата на върха.

Голямото предизвикателство

България в Съвета за мир е голямото предизвикателство пред партиите на старта на новите избори. Подписът на Росен Желязков вече прегрупира политическите сили.

За България е чест и привилегия да бъде в Съвета за мир на Доналд Тръмп. Поздравявам министър-председателя Росен Желязков и българското правителство за това, че направиха решителна за бъдещето на страната ни крачка, заяви Делян Пеевски.

Решението за присъединяването ни към Съвета за мир не е в противоречие с общия европейски консенсус, равно отбеляза Деница Сачева от името на ГЕРБ. И допълни: "С присъединяването на България към Съвета за мир ще имаме своя глас и ще бъдем част от решенията, а не периферия, която само ще изпълнява".

Градската десница подскочи като ужилена, наричайки решението „Троянският кон на Тръмп в ЕС“. Радев замълча.

Новият играч

Истината е, че независимо дали ни харесва или не новият свят на Тръмп идва и от нас зависи дали ще сме част от него или не. И тук най-голямото предизвикателство е за най-новия играч на политическия терен. Радев даде оставка с амбицията да бъде новото, принципното, честното – пълната противоположност на властта през последните 15 години. Социолозите вече виждат електоралната вълна зад гърба му. Сравняват я с тази при Симеон Сакскобурготски и 20 години по-късно при Слави Трифонов. Колебанията са само ще има или не пълно мнозинство. Почти няма разминаване в прогнозите за името на следващия премиер.

Трудният път

Румен Радев е изправен пред труден път. Изпращайки 5-7-9 партии в парламента през последните 5 години, хората у нас ясно казват, че не искат един да управлява сам. Желаят диалог и консенсус. В това отношение Съветът за мир даде най-големия урок на целия свят. В него Тръмп събира непримирими врагове, хора, които водят войни. Донякъде с убеждения, донякъде с натиск американският президент успява да превърне антагонистите в партньори. Направи така, че и Путин, и Зеленски нетърпеливо да чакат мястото си в Борда.

Хората зад Радев очакват такава да е и неговата роля. За да успее, той трябва да се научи да подава ръка, а не да вдига юмрук. Направи ли го, ще запише името си в историята. Поддаде ли се на личния гняв и партийния реваншизъм, ще се приземи на тепиха на старите лидери. А те за разлика от него са майстори в пехливанските борби. И знаят как да нокаутират.

