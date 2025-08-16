Нови мощни протести срещу властта в Сърбия, има арестувани

Поредна нощ на протести имаше в съседна Сърбия.

Снощи протестиращи се обявиха против полицейското насилие и арести на участниците в продължаващите антиправителствени демонстрации, избухнали в началото на август с искане за провеждане на предсрочни парламентарни избори.

Вицепремиерът и министър на вътрешните работи Ивица Дачич съобщи за 144 арестувани участници в протестите и 75 ранени полицаи през последното денонощие, когато полицията използва палки и сълзотворен газ срещу демонстрантите.

Снощи в Белград протестиращи се събраха пред сградата на щаба на армията, бомбардирана през 1999 г. от НАТО.

Съобщава се, че са хвърляли факли по полицаите, както и запалили кофи за боклук и дървета.

Протести имаше и в Нови Сад, Крагуевац, Валево и Ниш, предава Ройтерс.

На свой ред сръбският президент Александър Вучич коментира, че държавата е по-силна от всеки протест и че е недопустимо полицаи да бъдат нападани и ранявани от гражданите.

