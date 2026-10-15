Напрежение. Мицкоски се закани на Ива Михайлова

Премиерът на Република Северна Македония Християн Мицкоски отправи остри критики към българските власти заради случая с Ива Михайлова. Той заяви, че тя е прехвърлена нелегално в България, и категорично отрече твърденията, че е преминала през официален граничен пункт заедно с адвоката си.

Според Мицкоски информацията, разпространена в българските медии, че Михайлова и адвокатът ѝ са преминали границата безпрепятствено и дори са били поздравени от граничните служители, не отговаря на истината.

„Това е абсолютна лъжа. Мога да потвърдя, че тя е прехвърлена в България по нелегален начин. Министерството на вътрешните работи разследва случая и ще установим по какъв начин е била изведена от страната“, заяви Мицкоски.

Той посочи, че според данните, с които разполагат македонските институции и които, по думите му, са потвърдени от българската страна, последното регистрирано влизане на адвоката е било на 28 септември.

Македонският премиер отправи остри обвинения и към политическото ръководство в София.

„Съжалявам, че политическото ръководство в България се опитва по този начин да демонстрира политически мускули, без да осъзнава вредата, която само си нанася на международната сцена. Това е техен избор“, заяви той.

Мицкоски коментира и случая с бащата на Ива Михайлова – Симеон Михайлов, който има влязла в сила присъда в Северна Македония.

„Вместо да върнат човек с окончателна присъда, за да изтърпи наказанието си, те го превръщат в естрадна звезда и клоун“, каза премиерът.

Той увери, че и бащата, и дъщерята рано или късно ще се изправят пред македонското правосъдие.

„Гледам македонската общественост в очите и ви казвам – рано или късно и двамата ще се изправят пред правосъдието“, категоричен беше Мицкоски.

На въпрос за обвиненията на опозицията, че заминаването на Ива Михайлова за България е било предварително договорено, премиерът заяви, че македонската опозиция и българското политическо ръководство действат в една посока.

Според него целта е да бъде създадена политическа тема, която да навреди на рейтинга на управляващата партия ВМРО-ДПМНЕ и да донесе политически дивиденти на опозицията.

„Ако всичко това е било договорено, нека още днес ни върнат и Ива, и баща ѝ. Тогава ще видим дали е имало договорка“, заяви Мицкоски.

Той потвърди, че многократно е настоявал пред България двамата да бъдат предадени на македонските власти.