Скопие обяви нова версия за Ива Михайлова

Нов остър коментар от Северна Македония по случая с Ива Михайлова, която пристигна в България. Здравният министър на страната Сашо Клековски заяви, че тя е напуснала страната малко преди планирано посещение на български медицински специалисти, които е трябвало съвместно с македонски лекари да проверят твърденията ѝ за здравословни проблеми. Това съобщава македонският сайт Vecer.mk.

Случаят с младата жена, която има българско и северномакедонско гражданство, продължава да предизвиква напрежение между София и Скопие. Клековски постави под съмнение необходимостта от лечение в България и заяви, че предстоящата медицинска проверка е можела да изясни ситуацията.

„Бягството е заради идването на българския лекарски консилиум тук. Той трябваше заедно с македонските лекари да провери твърденията на лицето. Мисля, че тогава щеше да излезе наяве как стоят нещата“, коментира министърът.

Той допълни, че предстои да посети София и възнамерява да обсъди случая с българските власти. „Пътувам за София и, разбира се, ще разговарям с тяхното министерство по този въпрос, защото по същество там няма здравословен случай“, заяви Клековски.

Международно издирване след пристигането ѝ у нас

Ива Михайлова е подсъдима по дело за тежка катастрофа с фатален изход, което се разглежда от Основния съд в Кочани. По време на процеса тя неколкократно е заявявала, че се нуждае от лечение в България, както и че е подложена на дискриминация заради двойното си гражданство.

Северномакедонските власти обаче не ѝ разрешават да напусне страната, докато наказателното производство продължава.

На 13 октомври 2026 г., след пристигането ѝ в България, властите в Северна Македония обявиха централно и международно издирване на 23-годишната жена. Съдът в Кочани постанови и 30-дневна мярка за задържане под стража, която може да бъде изпълнена при установяването ѝ.

Делото е за катастрофа с една жертва

Съдебният процес срещу Михайлова е за тежка катастрофа, станала на 7 октомври 2025 г. на пътя между Кочани и Щип. При инцидента загива един човек, а няколко други, сред които и самата Михайлова, са ранени.

Срещу нея е повдигнато обвинение за тежко престъпление, свързано с безопасността на движението по пътищата. Делото започва през юли 2026 г. и привлича значителен медиен интерес както в Северна Македония, така и в България.

По време на заседанията са разглеждани експертизи за механизма на произшествието и отговорността за катастрофата. На 28 септември съдебното заседание продължава повече от десет часа, като са изслушани вещите лица. Следващото заседание е насрочено за 9 ноември.

Съдът отказа разрешение за лечение у нас

Здравословното състояние на Михайлова е сред спорните въпроси по делото. След катастрофата тя заявява, че се нуждае от медицински процедури и настоява да продължи лечението си в България.

Защитата ѝ иска разрешение да напусне Северна Македония, но съдът отказва. На 20 август 2026 г. Апелативният съд в Щип потвърждава решението на съда в Кочани, с което на младата жена не се позволява да замине за лечение в България.

Случаят предизвика реакции и от българска страна заради въпросите, свързани с правата на гражданин с двойно гражданство. Последното изявление на здравния министър Сашо Клековски допълнително изостря спора, след като той оспорва необходимостта от лечение.

Допълнително внимание към случая привлича и бащата на Ива Михайлова – Симеон Михайлов.