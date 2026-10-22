Скандалът трещи! Северна Македония с остър ход срещу Ива Михайлова

Ива Михайлова, обвинена за тежка катастрофа с един загинал и няколко ранени, ще бъде съдена задочно в Северна Македония. Решението е взето от Районния съд в Кочани по предложение на прокуратурата, тъй като обвиняемата не е открита от властите, предаде bTV.

Следващото съдебно заседание е насрочено за 9 ноември.

Михайлова е обвинена за катастрофата от 7 октомври миналата година на скоростния път Щип – Кочани, край Горно Подлог, при която един човек загина, а няколко души бяха ранени.

След произшествието на Михайлова са наложени ограничения, забраняващи ѝ да напуска Северна Македония. Междувременно здравословното ѝ състояние се е влошило, поради което тя настояваше да получи специализирано медицинско лечение в България.

От 12 октомври Михайлова е в България, където заяви, че е дошла, за да получи необходимото медицинско лечение.