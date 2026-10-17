Важен началник с гореща новина за Ива Михайлова

"Върнахме официален отговор на македонските власти, че запис в системата за граничен контрол за преминаване на Ива Михайлова през българо-македонските гранични пунктове няма".

Това заяви в ефира на Нова телевизия директорът на Главна дирекция „Гранична полиция" главен комисар Антон Златанов.

"Министърът на вътрешните работи вече каза, че е разпоредил проверка по случая с Ива Михайлова. Аз имам представа за това как тя е в България, но не мога да коментирам естествено. Няма никакво нарушение на българските гранични пунктове във връзка с този казус", посочи Златанов.