Общество

Важен началник с гореща новина за Ива Михайлова

Какво заяви Антон Златанов в ефира на Нова телевизия

Важен началник с гореща новина за Ива Михайлова
Снимка: БНТ
17 окт 26 | 15:40
442
Влади Кирилов

"Върнахме официален отговор на македонските власти, че запис в системата за граничен контрол за преминаване на Ива Михайлова през българо-македонските гранични пунктове няма".

Това заяви в ефира на Нова телевизия директорът на Главна дирекция „Гранична полиция" главен комисар Антон Златанов.

"Министърът на вътрешните работи вече каза, че е разпоредил проверка по случая с Ива Михайлова. Аз имам представа за това как тя е в България, но не мога да коментирам естествено. Няма никакво нарушение на българските гранични пунктове във връзка с този казус", посочи Златанов.

Тагове:
Автор Влади Кирилов

Още по тема ива михайлова
Още от Общество
Коментирай