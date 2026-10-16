Всичко по темата ива михайлова

Напрежение. Мицкоски се закани на Ива Михайлова
Премиерът на Република Северна Македония отправи остри критики към българските власти
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Премиерът на Република Северна Македония отправи остри критики към българските власти
Случаят с младата жена, която има българско и северномакедонско гражданство, продължава да предизвик...
Решението е на съда в Кочани