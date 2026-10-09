Много тежко земетресение удари столица

Силно земетресение е усетено в столицата на Панама - Панама Сити, съобщава „Ройтерс“.

Трусът е с магнитуд 7,9, показват сеизмичните данни. Земетресението е регистрирано в 12:56 ч. местно време (20:56 ч. българско) на дълбочина 10 километра.

Епицентърът е бил на около 207 километра юг-югозападно от столицата Панама Сити и на 27 километра югозападно от град Макарас.

След земетресението е издадено предупреждение, че опасни вълни цунами са възможни в следващите три часа по някои участъци от крайбрежието на Панама и Колумбия.