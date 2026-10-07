Мистерия с богатството на Мазонакис! Българин получава от наследството?

Въпросите около наследството на покойния Йоргос Мазонакис се увеличават с всеки ден, а дългогодишният му приятел българинът Боб Димитров сега е в центъра на спекулациите дали певецът му е завещал част от богатството си, пише "Труд", позовавайки се на Greek City Times.

Въпреки това, в момента няма публични доказателства, потвърждаващи, че Димитров е наследник или че Мазонакис му е оставил някакви активи.

Димитров беше един от най-близките приятели на певеца и беше част от вътрешния му кръг в продължение на много години. Дългогодишната им връзка подхрани спекулациите, че Мазонакис може да е предвидил средства за него в завещание.

Но според законите в Гърция, а и по света, самото приятелство не основава претенции за наследство.

Други доклади твърдят, че Мазонакис изобщо не е оставил завещание, което оставя без отговор въпроси относно това как в крайна сметка ще бъде разпределено имуществото му. Докато не бъдат проверени каквито и да е правни документи, не може да се установи дали съществува завещание, какво съдържа то или дали Димитров е посочен в него.

Димитров е говорил публично за загубата на приятеля си, но в коментарите си не е споменавал наследство, собственост или завещание. В публикация в социалните мрежи след смъртта на Мазонакис, Димитров каза, че му е трудно да приеме, че приятелят му го няма, и благодари на хилядите хора, които са се свързали с него.

Той написа: "Йоргос беляза живота ми и отсъствието му е нещо, което все още ми е трудно да осъзная".

Димитров каза, че е получил над 2500 съобщения за подкрепа и въпреки че не е могъл да отговори на всеки поотделно, е прочел съобщенията и е оценил любовта, която му е била показана.

Димитров беше и зад кулисите по време на почитта към Мазонакис в предаването "The Voice" на 3 октомври. Докато изпълнителите пееха някои от най-известните песни на Мазонакис и бяха показани архивни кадри на покойния певец, Димитров беше видимо развълнуван.

Кадри зад кулисите го показваха как Боб бърше сълзите си, докато наблюдава отдаването на почит от колегите на починалия Йоргос. Неговата реакция подчерта дълбочината на едно приятелство, което продължи много години и се простираше далеч отвъд професионалната кариера на Мазонакис.

Засега обаче въпросът дали Боб Димитров ще наследи част от наследството на Йоргос Мазонакис остава без отговор.