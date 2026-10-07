Мистериозна издутина на чатала: В бельото му откриха 10 живи птици

Една „необяснима издутина“ в дрехите на пътник на летището в Маями се оказа далеч по-жива, отколкото митничарите са очаквали.

Американските власти твърдят, че мъж е опитал да внесе нелегално в САЩ 10 живи птици, скрити в бельото му. Случаят е описан в съдебна жалба, цитирана от списание "People".

Алберто Ернандес Кастийо, роден в Куба и законно пребиваващ в САЩ, пристигнал на международното летище в Маями от Куба на 4 октомври.

При влизането си в страната той декларирал само ръчен багаж и чантичка през кръста и отбелязал, че не пренася животни или диви видове.

Но служителите на американската митническа и гранична служба забелязали нещо необичайно.

Според жалбата в предната част около талията и таза на мъжа имало „необяснима издутина“, а поведението му изглеждало нервно.

При допълнителната проверка митничарите открили шест прозрачни цилиндрични пластмасови контейнера, облепени с тиксо и скрити в черни джобове, специално пришити към бельото му.

Вътре имало общо 10 живи птици.

Осем от тях били от вида yellow-faced grassquit, а две – blue grosbeak. Според местни медии двата вида често се срещат в незаконната търговия с птици.

По данни от съдебната жалба Кастийо не разполагал с необходимите документи за законен внос на диви животни.

Мъжът първоначално казал, че птиците били за негова „лична употреба“, след което се възползвал от правото си да запази мълчание.

Той е обвинен в контрабанда на стоки и впоследствие е освободен под гаранция от 25 000 долара.

Следващото му явяване пред съда е насрочено за 26 октомври.