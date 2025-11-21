Милиарди от престъпност на Острова стигали до руската военна машина

Ръководителите на мрежа за пране на пари на стойност милиарди долари, действаща на територията на цяла Великобритания, са закупили контролен пакет акции в киргизстанска банка, за да улеснят заобикалянето на санкциите и да подпомогнат войната на Русия в Украйна. Това съобщи Националната агенция за борба с престъпността на Великобритания.

Мрежи, криптовалути и руски санкционирани интереси

В актуализация на международното разследване на руските мрежи за пране на пари, наречено „Операция Дестабилизация“, британската агенция подчертава мащаба на разбитите схеми. Те превръщат пари в брой от улична престъпност в криптовалута и свързват локалната търговия с наркотици с организирана и спонсорирана от държавата престъпност.

През декември миналата година британските служби и Министерството на финансите на САЩ насочиха вниманието си към TGR и Smart – две мрежи, за които се твърди, че са били използвани от заможни руски граждани за заобикаляне на санкции. Според Лондон те са изпирали средства за наркотрафиканти, престъпници и шпиони в схема „пари срещу криптовалута“.

Арести, изземвания и фокус върху Keremet Bank

В рамките на глобалната акция до момента са арестувани 128 души в няколко държави, включително в САЩ, Франция, Испания и Ирландия. Само във Великобритания са иззети над 25 милиона паунда в брой и криптовалута.

САЩ вече наложиха санкции на членове на групите, за които се смята, че помагат на руския елит да избягва рестрикциите, въведени след началото на руската инвазия в Украйна през февруари 2022 г.

Според британската агенция мрежата TGR е свързана с покупката на мажоритарен пакет акции в „Керемет Банк“ – киргизстанска кредитна институция, санкционирана от Вашингтон. Продажбата ѝ от киргизстанското министерство на финансите е била насочена към създаване на „център за избягване на санкции“ за руски търговски плащания.

От „Керемет Банк“ съобщиха, че ще оспорят решението за санкционирането.

Човекът зад схемата

Националната агенция за борба с престъпността посочва, че делът в „Керемет Банк“, който улеснява трансграничните плащания в подкрепа на компании от руския отбранителен, авиационен и технологичен сектор, е притежание на компания, свързана с Джордж Роси.

Американските и британските власти смятат, че Роси – украински гражданин под санкции на САЩ – е ръководител на мрежата TGR.

