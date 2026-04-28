Мелания критикува Кимел за зловеща шега - как я нарече

Мелания Тръмп разкритикува водещия на вечерно шоу Джими Кимел заради шега, в която той я нарече „бъдеща вдовица“ само дни преди инцидент със стрелба на вечерята на кореспондентите в Белия дом, на която тя присъства заедно с президента.

Първата дама определи думите на Кимел като „омразни и насилствени“ и призова неговата телевизионна мрежа ABC да предприеме мерки срещу „възмутителното му поведение“.

Въоръжен мъж откри огън по време на съботната вечеря – атака, която според властите може да е била насочена към членове на администрацията на Доналд Тръмп.

Шегата е излъчена в четвъртък, когато Кимел прави пародия на събитието предварително.

„Нашата първа дама, Мелания, е тук. Вижте я – толкова е красива. Г-жо Тръмп, сияете като бъдеща вдовица“, казва Кимел.

