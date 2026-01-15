Мистерия с Нобеловата награда за мир на Мачадо след срещата с Тръмп

Венецуелската нобелова лауреатка за мир Мария Корина Мачадо заяви след срещата си в Белия дом с президента на САЩ Доналд Тръмп, че тя е протекла много добре и е била страхотна, предаде Ройтерс.

Срещата беше под формата на обяд при закрити врата.

Ройтерс коментира, че Мачадо не е казала след срещата дали е подарила на Тръмп Нобеловата си награда за мир, както беше заявила, че може би ще направи.

Малко преди това говорителката на Белия дом Карълайн Левит заяви, че оценката на президента на САЩ Доналд Тръмп за венецуелската обществена подкрепа за Мачадо остава в сила, предаде Ройтерс, пише БТА.

След залавянето на Николас Мадуро от американски специални сили Тръмп заяви, че Мачадо няма голяма обществена подкрепа в родината си, а американският държавен секретар Марко Рубио заяви, че голяма част от венецуелската опозиция вече живее извън страната.

И на влизане, и на излизане от Белия дом Мачадо днес беше посрещната от свои поддръжници. Някои от тях тя дори прегърна, отбелязва Асошиейтед прес. Множеството скандираше името й и развяваше венецуелски знамена, а Мачадо им благодари.

По-късно днес опозиционната лидера ще се срещне в Конгреса с американски сенатори. Посещението ѝ във Вашингтон съвпадна с подготовката на изпълняващата длъжността президент на Венецуела Делси Родригес, която доскоро беше номер две в управлението на Мадуро, да произнесе първата си реч за състоянието на нацията.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com