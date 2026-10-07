Лула дръпна шалтера на онлайн казината: Бразилия забрани залозите

Платформите за спортни залози и онлайн казината, както и рекламите им, бяха спрени в Бразилия само 11 дни след като президентът Луиз Инасио Лула да Силва нареди забраната им заради въздействието върху общественото здраве, съобщава испанската агенция ЕФЕ.

Флавио Болсонаро, син на бившия президент Жаир Болсонаро и съперник на Лула на предстоящия президентски балотаж, остро разкритикува забраната.

Лула обяви мярката на 25 септември, девет дни преди изборите, като сравни вредите от хазарта с „рак“. Забраната е въведена с временен декрет и трябва да получи одобрението на Конгреса в рамките на 120 дни, за да остане в сила.

Решението предизвика незабавен отпор. Букмейкърски организации предупредиха, че забраната може да тласне играчите към нелегални платформи, където няма защита на потребителите. Правителството обеща засилени действия срещу незаконния хазарт.

Сериозно засегнат е и бразилският футбол. След легализирането на онлайн залозите през 2018 г. букмейкърите се превърнаха в едни от най-големите спонсори на клубовете.

Най-малко 13 от 20-те отбора в първа дивизия имат договори с компании за залози на обща стойност около 1 млрд. реала, или близо 200 млн. долара годишно. „Фламенго“ предупреди, че забраната ще засегне не само професионалния футбол, но и детските школи, женските отбори и олимпийските спортове.

Опозицията също атакува решението. Флавио Болсонаро обвини Лула, че е предприел мярката непосредствено преди изборите, и постави под въпрос използването на временен декрет.

Засегнатите компании вече са сезирали Върховния съд с искане забраната да бъде спряна. Според тях тя засяга права на оператори, получили лицензи след приетата през 2023 г. регулация.

Междувременно властите започнаха масирана акция срещу нелегалния онлайн хазарт. Само в един ден са били свалени 506 сайта, предлагащи залози без разрешение. До 29 септември правителството е поискало блокирането на общо 5209 незаконни сайта и над 2000 профила в социалните мрежи.

Залогът е огромен. Преди забраната в страната са действали 85 лицензирани компании с между 188 и 193 разрешени платформи.

Само през 2025 г. през тях са преминали над 220,6 млрд. реала – около 44,3 млрд. долара, а държавата е събрала близо 1,8 млрд. долара данъци от сектора.