Ледени дъждове приземиха самолетите. Драма в Европа

Ледени дъждове и снеговалежи доведоха до сериозни нарушения във въздушния трафик и до отмяна на полети в Словакия, Унгария, Австрия и Чехия, предаде Франс прес.

Летището в Братислава e било затворено днес до около 12:15 часа българско време.

„Екип за спешни случаи се събра, за да направи оценка на сцеплението при спиране на пистата“, съобщи летището на своя уебсайт. От ръководството препоръчват на пътниците да следят страницата на летището или приложенията на авиокомпаниите за актуална информация за полетите.

Словашката полиция отправи призив към населението чрез социалната мрежа „Фейсбук“ (Facebook) да избягва пътуванията поради „екстремни“ заледявания и снеговалежи в западната част на страната.

В Унгария метеорологичните служби издадоха предупреждения за ледени дъждове и снеговалежи, като суровите зимни условия засягат голяма част от страната. Съобщава се за забавяния и отмяна на влакове и полети.

Властите информират и за ледоходи по реките Дунав и Тиса, като ледоразбивачи са поставени в готовност. Езерото Балатон в западната част на страната е замръзнало – сравнително рядко явление, което се наблюдава приблизително веднъж на всеки 10–15 години. Въпреки това властите предупреждават, че дебелината на леда не е достатъчна за безопасно пързаляне с кънки и призовават за повишено внимание.

В Австрия Виенското летище бе затворено до 12:00 часа българско време днес поради заледяване на пистата, причинено от ниски температури и снеговалеж, съобщиха австрийски електронни медии. Пристигащите полети се пренасочват, а планираните излитания се забавят или отменят. Засегнати са хиляди пътници, информира ръководството на авиовъзела. Пътниците са приканени да проверяват статуса на полетите си на интернет страниците на авиокомпаниите.

Заради дебелия слой лед по пистите пристигащите във Виена полети се пренасочват към други летища, сред които Мюнхен, Франкфурт, Кьолн и Венеция, а заминаващите полети търпят закъснения, съобщи АФП.

Австрийските държавни железници OBB призоваха пътниците да не пътуват, ако това не е крайно необходимо, и информираха за отмяна на редица влакове.

Поледиците доведоха до сериозни затруднения и в сухопътния и железопътния трафик в по-голямата част от Чехия. Пражките служби за спешна помощ съобщиха, че около 50 души са били ранени вследствие на заледяванията, предаде Чешката информационна агенция (CTK).

Международното летище „Вацлав Хавел“ в Прага ограничи входящите полети поради заледяване на основната писта, съобщиха летищните власти в изявление в социалната мрежа „Екс“ (X), цитирано от Ройтерс.

„Летището в момента работи в силно ограничен режим. Поради интензивен леден дъжд пристигащите полети са ограничени, за да се осигури размразяване на главната писта, пътеките за рулиране и стоянките за самолети“, посочват от ръководството.

Оттам предупреждават, че ограниченията ще доведат до закъснения на полетите през целия ден, и призовават пътниците да следят официалния сайт на летището и страниците на авиокомпаниите за актуална информация.

