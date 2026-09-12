Ледени дъждове приземиха самолетите. Драма в Европа
Заради дебелия слой лед по пистите пристигащите във Виена полети се пренасочват към други летища
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Заради дебелия слой лед по пистите пристигащите във Виена полети се пренасочват към други летища
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Москва. Руската петролна компания Лукойл се разделя с активите си в Чехия, Словакия и Унгария, като съответните споразумения вече са подписани с MOL P...