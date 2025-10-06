Край! Искат оставката на Макрон

Опозиционните партии призоваха за оставката на Еманюел Макрон.

Освен това призоваха президента Еманюел Макрон да насрочи предсрочни парламентарни избори,съобщи Ройтерс.

"Тази шега продължи твърде дълго, фарсът трябва да свърши", заяви Марин Льо Пен, лидерката на крайнодясната партия "Национален сбор".

"Обратното броене започна. Макрон трябва да си ходи", призова Матилд Пано, член на крайнолявата партия "Непокорна Франция"

Давид Линар, депутат от консервативната партия "Републиканзите" също се присъедини към призивите за оставка на френския президент. А лидерът на партията и вътрешен министър в оставка Брюно Рьотайо, който разкритикува вчера състава на новото правителство, днес изтъкна, че "топката е вече в лагера на Макрон и че той трябва да се произнесе скоро."

"Ако се създаде патова ситуация, тогава ще се върнем към урните, но мисля, че има и други начини преди да стигнем дотам", заяви Рьотайо пред френската телевизия Те Еф 1.

За да обясни неуспеха си да достигне до компромис с партиите-съперници в парламента, Себастиан Льокорню обвини "егото" на политиците от опозицията, които строго са се придържали към своите програми, докато партиите от коалицията на малцинството пък са се съсредоточили върху собствените си амбиции за президентското място. Смята се, че Брюно Рьотайо обмисля да се кандидатира за президент, посочва Ройтерс.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com