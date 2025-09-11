Кой беше съюзникът на Тръмп, застрелян в Юта

31-годишният Чарли Кърк почина, след като беше застрелян по време на събитие в университет в американския щат Юта. За смъртта на Кърк съобщи президентът на САЩ Доналд Тръмп. "Великият, дори легендарният Чарли Кърк е мъртъв", написа Тръмп. "Никой не разбираше и нямаше сърцето на младите в Съединените американски щати по-добре от Чарли."

Кърк е застрелян около 20 минути, след като започва речта си пред стотици студенти в университета "Юта Вали". Нападателят го уцелва във врата. Първоначално университетът погрешно съобщи, че той е задържан. Впоследствие се оказа, че това не е човекът, извършил нападението, предаде Нова тв.

Кой беше Кърк?

Чарли Кърк беше влиятелен говорител и активист в подкрепа на консервативните политики на американския президент. През 2012 година той основава организацията Turning Point USA, която защитава и пропагандира консервативните разбирания в училищата и гимназиите в САЩ.

Макар Кърк да нямаше официален пост в администрацията на американския президент, той се смяташе за важен негов съюзник, който има голямо влияние сред младите избиратели. По време на кампанията организацията му инвестира милиони в подкрепа на Тръмп в най-оспорваните щати.

Той водеше свое собствено радиопредаване,. "Чарли е на предната линия в културната война в Америка, мобилизирайки стотици хиляди студенти в над 3500 колежа и гимназии в цялата страна", гласеше описанието на предаването му.

Кърк беше остър критик на политиката на редица големи американски университети, като ги описваше като проводници на "тоталитаризма" и "културния марксизъм". Създателят на Turning Point USA бе смятан за основен говорител на т.нар. популистки консерватизъм, насочен към по-млади избиратели.

