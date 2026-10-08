Коктейл с човешки пръст подлуди туристите: Глътваш уиски и влизаш в тайния клуб

Забравете коктейлите с чадърчета, резенчета лимон и екзотични плодове. В едно затънтено канадско градче барманите предлагат питие, което може да ви накара да изгубите апетит за цяла седмица. Основната съставка е уиски, а гарнитурата – истински човешки пръст, ампутиран, изсушен и мумифициран. И ако искате да станете член на местния клуб, трябва непременно да го докоснете с устни.

Добре дошли в Доусън Сити, територия Юкон, Канада, където от повече от половин век се сервира прословутият Sourtoe Cocktail. Името му е закачка с популярния коктейл „сауър“, но тук киселото не идва от лимонов сок. А от една доста страховита история.

Необичайната традиция е толкова популярна, че според BBC Travel около 140 000 души вече са се осмелили да отпият от напитката с човешки пръст.

Сред тях е и журналистката Хилари Ричард, която пристига в градчето, за да провери лично дали легендарният коктейл наистина е толкова отвратителен, колкото звучи.

Още на втората вечер в Юкон тя се озовава пред барман, който изважда от сребърен поднос черен, съсухрен човешки пръст, хваща го с щипка и го пуска в чашата ѝ с уиски Yukon Jack.

„Чий е този пръст? И кой точно е?“, пита журналистката.

Барманът признава, че не е съвсем сигурен, но с усмивка отбелязва, че изглежда доста страховито.

Едно е сигурно-никак не прилича на обичайната украса за коктейл.

Пий бързо или бавно, но целуни пръста!

Ритуалът си има строги правила.

Първо трябва да поръчате алкохолна напитка, обикновено уиски. След това специално назначен служител, наричан „Капитан на пръста“, изважда мумифицирания човешки пръст и го пуска в чашата.

Участниците произнасят клетва, след което трябва да изпият алкохола така, че пръстът непременно да докосне устните им.

Местното правило гласи приблизително следното: „Можеш да пиеш бързо или бавно, но устните ти трябва да докоснат този страховит пръст“.

Има и няколко категорични забрани.

Не бива да дъвчете, смучете, хапете или поглъщате пръста. Това автоматично означава нарушение на правилата, а ако го глътнете, ще трябва да платите глоба от 2500 канадски долара.

Подобни предупреждения не са случайни. През годините няколко посетители действително успяват да погълнат зловещата добавка, понякога по невнимание.

През 2013 г. обаче един мъж решава съвсем съзнателно да глътне пръста. Постъпката му предизвиква възмущение сред местните жители и той е обвинен, че е нарушил духа на традицията.

Днес всеки, който издържи изпитанието, получава сертификат и става член на Sourtoe Cocktail Club. Името му се вписва в специална книга, която вече съдържа записи за десетки хиляди смелчаци.

Легендата започва с брадва и измръзнал крак

Колкото и абсурдно да звучи днешният ритуал, неговата история е още по-невероятна.

Тя ни връща в 20-те години на миналия век, по време на американския Сух режим, когато контрабандата на алкохол процъфтява.

Според местната легенда двама братя – Луи и Ото Линкън – прекарвали незаконно спиртни напитки през суровите земи на Юкон с помощта на кучешки впряг.

По време на една от експедициите попаднали в страховита снежна буря. Луи слязъл от шейната, за да насочи кучетата, но стъпил в ледена вода и намокрил крака си.

Вместо да спрат, братята продължили пътя си, опасявайки се, че полицията ги преследва.

Скоро пръстът на Луи измръзнал толкова тежко, че започнала да се появява опасност от гангрена.

В отдалечената им колиба нямало лекар, болница или хирургически инструменти.

Затова Ото решил да вземе нещата в свои ръце.

С помощта на дърварска брадва той отрязал измръзналия пръст на брат си, като според легендата използвал силен алкохол за упойка.

А вместо да изхвърлят ампутирания пръст, двамата го поставили в буркан със спирт – като своеобразен спомен от злощастното приключение.

Именно този буркан, забравен десетилетия наред, се превърнал в основата на най-странната питейна традиция в Канада.

Капитан Дик открива съкровище, което никой не иска

В началото на 70-те години местният жител Дик Стивънсън, известен като Капитан Дик, попаднал на буркана с пръста, докато разчиствал изоставена дървена колиба.

Повечето хора вероятно биха изхвърлили подобна находка или поне биха се постарали да не я гледат повече.

Стивънсън обаче имал съвсем друга идея.

През 1973 г. той създал Sourtoe Cocktail Club и решил, че ампутираният човешки пръст би бил великолепно допълнение към алкохолна напитка.

Първоначално предизвикателството било отправено към приятели и посетители на местния бар. После мълвата за странния коктейл започнала да се разпространява.

Скоро пътешественици започнали да пристигат специално, за да участват в ритуала.

Днес традицията е една от най-известните туристически атракции в Юкон.

Загубените пръсти имат заместници

През годините оригиналният пръст на Луи Линкън преживял забележително количество приключения – поне за ампутирана част от човешко тяло.

Но нищо не е вечно, дори когато е консервирано в алкохол.

Първоначалната реликва в крайна сметка била случайно погълната от клиент на бара. Настоящият церемониалмайстор Тери Лий разказва, че той е сред последните хора, опитали напитката с оригиналния пръст.

За щастие на почитателите на необичайното питие местните жители намерили решение на този деликатен проблем.

Започнали да приемат дарения от хора, които по различни причини са загубили пръсти на краката си.

Сред необичайните дарители е британски спортист, който получава тежки измръзвания по време на ултрамаратон в Юкон през 2018 г. След ампутация той предоставя три свои пръста за коктейлната колекция.

Когато основателят на клуба Дик Стивънсън умира през 2019 г., той също завещава всичките си десет пръста за продължаване на традицията.

Други хора включват подобни дарения в завещанията си. Понякога пратки с ампутирани пръсти дори пристигат по пощата без предварително предупреждение.

През годините клубът е получил повече от 25 човешки пръста, които му позволяват да продължи странния обичай.

Барманът, който работи с човешки пръсти

Днес лицето на Sourtoe Cocktail Club е Тери Лий – главният „Капитан на пръста“.

Той изпълнява тази длъжност от 13 години, но първото му запознанство с необичайното питие е много по-отдавна.

Още през 1980 г. Лий сам преминава през ритуала под ръководството на Капитан Дик. Историята на клуба толкова го впечатлява, че години по-късно става един от хората, които продължават традицията.

През натоварения летен сезон работи по пет дни седмично, като за една четиричасова смяна обслужва между 75 и 100 кандидати за членство.

От май до септември напитката се предлага в Sourdough Saloon, намиращ се в хотел Downtown.

През останалата част от годината ритуалът се премества в Sluice Box Lounge на хотел Eldorado.

А след смъртта на Капитан Дик през 2019 г. още няколко души са обучени да изпълняват тази необичайна професия.

Град без светофари, но със световна слава

За да разберем как подобна традиция изобщо е възникнала, трябва да се върнем към историята на Доусън Сити.

Градчето, което днес има около 2300 жители, се намира в северната канадска територия Юкон, на приблизително 96 километра от границата с Аляска.

Най-близкият по-голям град е на повече от 500 километра разстояние.

През 1896 г. в района е открито злато, което предизвиква знаменитата Златна треска в Клондайк.

Само за две години десетки хиляди авантюристи, предприемачи и златотърсачи се стичат натам с надеждата да забогатеят.

Палатковите лагери постепенно се превръщат в оживено селище с хотели, ресторанти, магазини и салони.

Но когато златните находища започват да се изчерпват и интересът се насочва към други места, населението рязко намалява.

Остават малцина упорити жители, готови да се справят със суровия климат.

И днес Доусън Сити изглежда като декор на уестърн.

По улиците се редуват разноцветни дървени постройки, много от които са запазени още от края на XIX век. Няма светофари, нито обичайните пешеходни пътеки.

През лятото слънцето почти не залязва, а през зимата река Юкон замръзва толкова здраво, че върху нея се изгражда официално поддържан леден път.

И точно на това място, където природата постоянно поставя човека на изпитание, странните идеи изглежда намират чудесна почва.

Градът, в който хората се състезават с тоалетни

Тара Кийхо, куратор в Музея на Доусън Сити, обяснява пред BBC, че екстремният климат привлича хора с нестандартен характер.

Според нея градът събира любители на дивата природа, артисти, авантюристи и хора с необикновени идеи.

И коктейлът с човешки пръст далеч не е единствената местна ексцентричност.

Доусън Сити е известен и с Международното състезание с външни тоалетни – събитие, при което участниците превръщат преносимите тоалетни в състезателни конструкции.

Организира се и необичайна великденска битка с яйца върху замръзналата река, както и пролетният карнавал Thaw Di Gras.

Местните хора обожават странните си традиции. Те са част от идентичността на градчето и го отличават от останалия свят.

Кийхо разказва, че когато пътува в чужбина и спомене откъде е, често се намира някой, който веднага се сеща за легендарната напитка с човешки пръст.

156 души целунаха пръста само за една вечер

Популярността на коктейла не само не намалява, но изглежда продължава да расте.

През юни 2026 г. барът Sourdough Saloon поставя нов рекорд – 156 души преминават през ритуала само за една вечер.

Това означава 156 чаши алкохол, 156 срещи с мумифициран човешки пръст и също толкова нови истории, които туристите вероятно ще разказват до края на живота си.

За местните жители традицията е своеобразен знак за принадлежност към общността, а за посетителите – доказателство, че са преживели нещо изключително.

При това никой не е длъжен действително да пие коктейла. Мнозина просто идват да наблюдават церемонията, да се забавляват и да слушат невероятните истории на барманите.

Журналистката Хилари Ричард обаче решава да изпълни правилата докрай.

Стиснала зъби, тя изпива уискито си и усеща как мумифицираният пръст докосва устата ѝ.

Така официално става член на Sourtoe Cocktail Club.

А съветът ѝ към всички бъдещи кандидати е пределно прост: ако все пак сте решили да го направите, по-добре изпийте коктейла бързо.

Защото някои напитки се наслаждават бавно, но други е по-добре да приключат възможно най-скоро.