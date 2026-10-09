Коктейл с човешки пръст подлуди туристите: Глътваш уиски и влизаш в тайния клуб
В малко канадско градче сервират вероятно най-зловещото питие в света
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В малко канадско градче сервират вероятно най-зловещото питие в света
Златна треска започва днес край язовир "Домлян". Над 300 търсачи на благородни метали и метеорити се включват в националния събор на своята асоциация....
Повече от 2000 години след като древните траки изработили своите изискани златни бижута в България, стотици хора отново гребат нейните реки с надеждат...