Извънредно от Путин! Решението за Украйна

Руският президент Владимир Путин обяви Великденско примирие с Украйна, съобщи днес пресслужбата на Кремъл, предава "Фокус".

"С решение на Върховния главнокомандващ на въоръжените сили на Руската федерация, във връзка с наближаващия православен празник Великден, се обявява прекратяване на огъня от 16:00 часа на 11 април до края на деня на 12 април 2026 г.", се казва в изявлението.

Кремъл отбеляза, че очаква Украйна да последва примера на Русия и също да спре военните действия по време на празника.

"Предполагаме, че украинската страна ще последва примера на Руската федерация", се казва в изявлението.

