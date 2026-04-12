Трагедия в Ливан. Загина бебе

Седемгодишно момиче оцелява по чудо след израелски удар в Южен Ливан, но губи сестричката си, още бебе, както и други роднини по време на погребението на баща си – трагедия, разиграла се въпреки надеждите за примирие в региона.

Обвита в окървавени бинтове, седемгодишната Алин Саид едва оцелява след израелския удар по дома ѝ в Южен Ливан миналата седмица, предаде Reuters (Ройтерс).

Атаката срещу дома на семейство Саид в село Срифа се е случила в сряда – първия ден от примирието между САЩ и Иран, за което мнозина в Ливан се надяваха, че ще важи и за тяхната страна.

Вместо това израелските удари са отнели живота на над 350 души в Ливан и са оставили семейството Саид с още четирима близки за погребение.

"Казаха, че има примирие. Като всички тези хора, се качихме в селото. Отидохме до ковчега, за да прочетем молитвите и да се приберем... изведнъж усетихме сякаш буря се стоварва право върху нас", разказа 64-годишният дядо на Алин - Насер Саид, който също е оцелял.

В неделя той се присъедини към други роднини в южния пристанищен град Тир, за да вземат телата, увити в зелени платове.

Едно от тях, значително по-малко от останалите, е било на внучката му Талин – сестрата на Алин.

Тя нямала и две годинки.

С бинтове по главата и дясната ръка и драскотини по лицето, Саид скърби в мълчание, докато жените около него вдигат лица към небето и крещят от болка.

