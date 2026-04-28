Испания: Купувайте самолетни билети веднага

Потребителите трябва да купуват самолетните си билети възможно най-рано, за да избегнат риска от по-високи цени, предизвикани от поскъпването на петрола вследствие на войната в Иран. Това заяви днес испанският министър туризма Жорди Хереу и Бохер, цитиран от Ройтерс.

След рекордните 97 милиона туристи, посетили страната през миналата година - с 3,5 на сто повече спрямо предходната 2024 г., Испания може да запази подобен темп на растеж и през тази година, каза Жорди Хереу и Бохер в интервю за бизнес изданието „Експансион“. Той обаче предупреди, че по-високите разходи за авиационно гориво могат да доведат до поскъпване на самолетните билети и да окажат негативно влияние върху търсенето.

„Това, което препоръчваме, е хората да купуват билетите си сега, защото в момента авиокомпаниите използват керосин, закупен по-рано, и затова има елемент на ценови колебания“, посочи испанският министър.

„Вече е ясно, че цените са се повишили и това може да се отрази на търсенето“, добави той, като уточни, че испанските и европейските власти предприемат мерки за предотвратяване на недостига на авиационни горива.

Нарушенията в глобалните доставки на петрол са довели до поскъпване на цените на керосина с около 50 на сто, откакто САЩ и Израел започнаха военни удари срещу Иран на 28 февруари.

Според изчисления на екологичната организация „Транспорт енд енвайънмънт“ (Transport & Environment) поскъпването на петрола е довело до увеличение с над 100 долара на стойността на дългите полети от Европа, което вероятно ще доведе до допълнително поскъпване на билетите.

Министър Жорди Хереу и Бохер отбеляза, че Испания разполага с по-големи запаси от авиационно гориво и по-висок производствен капацитет в сравнение с други страни, но предупреди, че „ако страните, от които идват туристите към Испания, изпитат затруднения, ние (също) ще бъдем засегнати", предава БТА.

В същото време нискотарифни авиокомпании като Ryanair, Transavia и Volotea започват да намаляват полети заради рязкото поскъпване на авиационното гориво, предизвикано от войната в Близкия изток, предава NOVA.

Затварянето на Ормузкия проток ограничи доставките на петрол и доведе до скок в разходите, което поставя под натиск авиокомпаниите и създава риск от недостиг на гориво.

Превозвачите реагират предварително, като съкращават полети, а експерти предупреждават, че при задържане на високите цени ще последват още ограничения. Нискотарифните компании са най-засегнати, тъй като работят с по-ниски маржове и по-трудно поемат увеличените разходи.

Според анализатори част от съкращенията са сезонни, но поскъпването на горивата ще принуди компаниите да орязват по-слабо печеливши маршрути, особено в разгара на летния сезон. Очакванията са това да доведе до по-скъпи билети и отменени пътувания за част от туристите.

