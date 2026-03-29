Иран постави ултиматум! 9 условия за край на войната

Иран извади серия от условия за прекратяване на войната, докато израелската армия засили ударите по военни цели в Техеран. Списъкът с искания беше публикуван от вестник, близък до режима, и очертава твърда позиция на Техеран.

В същото време бойните действия продължават с нова вълна от атаки срещу ключова инфраструктура. Ситуацията показва, че към момента дипломатически пробив изглежда далеч.

Според публикацията на изданието „Кайхан“ Иран поставя девет основни условия, сред които пълно изтегляне на американските сили от региона и закриване на базите им в Западна Азия. Техеран настоява и за прекратяване на ударите срещу Иран, Ливан и съюзническите му групи.

Сред останалите искания са отмяна на санкциите на САЩ и ООН, освобождаване на замразените ирански активи и официално признаване на САЩ и Израел като агресори, придружено с изплащане на компенсации. В списъка влиза и претенцията Иран да контролира морския трафик през Ормузкия проток.

Допълнително Техеран настоява за прекратяване на териториалните претенции на Обединените арабски емирства към спорни острови, както и за официална декларация за край на войната.

В публикацията се споменава и възможността Иран да се оттегли от Договора за неразпространение на ядреното оръжие, като евентуално връщане към него да зависи от националните интереси на страната.

Паралелно с това израелските въоръжени сили съобщиха за нова серия от мащабни удари в централната част на Техеран. Поразени са временни командни центрове, обекти за производство на оръжие, съоръжения за балистични ракети и системи за противовъздушна отбрана.

По данни на армията са унищожени десетки складове и производствени бази, а иранската страна е принудена да премества командните си структури в мобилни единици след сериозните щети през последния месец.

В рамките на последната операция са унищожени и временни командни пунктове заедно с персонала в тях, което според Израел допълнително отслабва военния капацитет на Иран.

