Гърми корупционен скандал в Украйна

Лидерът на политическа партия във Върховната рада Юлия Тимошенко е предлагала "незаконни облаги" на други депутати в замяна на гласове.

Това съобщи Националното бюро за борба с корупцията (НАБУ) и Специализираната прокуратура за борба с корупцията (САПО). Те извършват претърсвания на офисите на партията "Батькивщина".

Тимошенко е предлагала на депутатите от Върховната рада 10 хиляди долара месечно за гласуване в парламента по определен начин, съобщава ТАСС, като се позовава на аудиозаписи, публикувани от НАБУ.

Плащаме десет [хиляди долара] за две сесии. На месец. С предплащане," казва Тимошенко на записа. Тя също така уговаря среща с депутати, за да предаде парите.

Във видеото на претърсванията на дома на Тимошенко, публикувано от НАБУ, служителите на бюрото показват опаковки със стодоларови банкноти, които според тях лидерът на партията е възнамерявал да предаде на депутатите.

В аудиозаписите Тимошенко казва, че целта ѝ е да "унищожи мнозинството" в парламента. В записа на разговорите, които според НАБУ са се провели на 12 януари, тя обсъжда гласуването по законопроекти, внесени за настоящата пленарна седмица, включително пренареждания в правителството.

Съобщението идва две седмици след като НАБУ обяви на 27 декември, че е разкрило престъпна група, включваща депутати, които са получавали пари в замяна на парламентарни гласове.

Тимошенко, която беше министър-председател на Украйна през 2005 г. и отново от 2007 до 2010 г., ръководи партията "Батькивщина", която в момента държи 25 места в парламента.

Тя участва в парламентарното заседание на 13 януари, гласувайки за разместването на правителството, при което редица високопоставени служители поеха нови роли.

Последното разместване последва най-големия корупционен скандал в Украйна, свързан с пране на пари и злоупотреби в Енергоатом, държавната компания за ядрена енергия. Скандалът беше разкрит от НАБУ през есента на 2025 г.

Скандалът замеси няколко високопоставени политици, включително членове на близкото обкръжение на президента Володимир Зеленски.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com