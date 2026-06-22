Франция забрани алкохола заради рекордни жеги

Франция издаде червена тревога за гореща вълна за около половината от страната, включително Париж, за понеделник, тъй като горещата вълна довежда температурите до рекордни нива.

В неделя температурите в югозападния град Бордо достигнаха 40°C (104°F).

По-рано френските власти забраниха консумацията на алкохол на обществени места по време на ежегодния Fête de la Musique, национален музикален фестивал, който привлича милиони хора по улиците в цялата страна.

„За всички събития, организирани от държавата и нейните агенции, са дадени инструкции да не се предлага алкохол“, съобщиха от кабинета на премиера Себастиан Льокорню.

Ограниченията за консумация на алкохол целят „да запазят спешните и здравните служби и да позволят на медицинския персонал да се съсредоточи върху грижите за най-уязвимите“, заяви правителството.

Прогнозите са, че температурите ще достигнат пик в понеделник, а властите предупредиха, че може да достигнат исторически максимуми. Червеният код на тревогата обхваща голяма част от Западна и Централна Франция, докато много други региони са под оранжев код на тревогата.

Близо 850 училища ще останат затворени в понеделник, докато още 1500 ще позволят на учениците да напуснат училищата си по-рано.

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