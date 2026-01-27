Франция е първата в Европа, забранила...

Долната камара на френския парламент – Националното събрание, одобри законопроект, който забранява социалните мрежи за деца и младежи под 15-годишна възраст.

Предстои проектозаконът да бъде разгледан от горната камара на парламента на Франция – Сената, за да може да влезе в сила през новата учебна година – от 1 септември тази година.

Социалните платформи ще имат срок до 31 декември да деактивират съществуващи акаунти, които тогава ще са извън закона, съобщава bTV.

По подобие на закон за забрана на социалните медии, въведен в Австралия в края на миналата година, френският текст предвижда също забрана на мобилните телефони в гимназиите.

Ако той бъде окончателно приет, Франция ще бъде първата европейска страна, която налага подобна възрастова граница за достъп до социални медии.

