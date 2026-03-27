Ердоган с голямо послание на ключов форум

Международната система, установена от победителите след Първата световна война, преживява сериозна криза на легитимността почти във всяка сфера.Това заяви президентът на Турция Реджеп Тайип Ердоган, предава ТРТ Хабер.

Във видеообръщение към петото издание на Стратегическия комуникационен форум (STRATCOM) изрази голямото си удоволствие да приветства участниците в Истанбул по повод провеждането на форума.

Обращайки се към гостите от Турция и различни страни по света, той каза: „Добре дошли в Истанбул – мястото, където се срещат континенти, култури и сърца. Приятно ни е да ви посрещнем.“ Ердоган пожела значимият форум, организиран под темата „Разкъсвания в международната система: кризи, разкази и търсене на ред“, да донесе благословии.

Той изрази надеждата си панелите и сесиите, които ще обхванат широк спектър от теми – от лидерска дипломация до дигитална трансформация, от разрешаване на конфликти до глобално климатично управление, от миграция и социални политики до управление на кризи, да донесат ползи за цялото човечество, и благодари на участниците, които ще допринесат със своите идеи, наблюдения и предложения.

„Ние преминаваме през труден период, в който геноцидите, войните и кризите се изострят.“

Поздравявайки Президенството по комуникации за успешното организиране на форума, чиито рамка, съдържание и влияние се разширяват всяка година, Ердоган отбеляза: „Международната система, установена от победителите след Втората световна война, преживява сериозна криза на легитимността почти във всяка сфера. Институциите, правилата и ценностите, които са в основата на системата, постепенно губят своята функционалност. Минаваме през труден период, в който конкуренцията за власт се пренася в различни сфери като енергетика, технологии и търговия, проблемите се опитват да се решават с оръжие вместо чрез диалог, а геноцидите, войните и кризите продължават да ескалират. Прекратяването на трагедиите, които разтърсват сърцата ни, като ситуацията в Газа, и възстановяването на мира, спокойствието и стабилността в нашия регион и по целия свят е по-важно от всякога.“

В обръщението си Ердоган добави:

„Докато истината е очевидна като деня, ние трябва да засилим механизмите за комуникация и сътрудничество, за да се противопоставим на нови и фалшиви разкази, създадени с цел изкривяване на фактите. В този контекст, освен държавите и правителствата, е неизбежно академиците, неправителствените и мисловните организации, както и международните актьори да поемат повече инициативи и да бъдат по-активни. Като Турция ще продължим решително да поддържаме принципната, решителна и мирна позиция, която поставя човешките ценности и справедливостта в центъра, и ще мобилизираме всички наши ресурси за възстановяване на мира и сигурността не само в нашия регион, но и по целия свят.“

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com