Най-лошото сполетя емблематичен водещ

Емблематичният британски водещ и легенда в автомобилния свят Джереми Кларксън се бори с онкологично заболяване, съобщава вестник „Дейли мейл“.

66-годишната звезда обяви новината във финалните епизоди от петия сезон на хитовата си поредица „Фермата на Кларксън“. По време на разговор със свои колеги той сподели, че диагнозата е поставена след рутинен медицински преглед.

„Имам рак. Разбрах за това още през май. Формата е агресивна, но болестта беше открита в много ранен етап“, цитира изданието думите на водещия.

Заради предстоящото лечение Кларксън ще трябва частично да намали участието си в заснемането на следващите епизоди на фермерското шоу.

Джереми Кларксън придоби световна слава като емблематичното лице на автомобилното предаване „Топ Гиър“, което водеше в продължение на повече от две десетилетия. След напускането на шоуто той стана съосновател на проекта The Grand Tour, а в последните години се превърна в любимец на публиката с хрониките за фермерския си живот.

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