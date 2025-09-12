Джей Ди Ванс и съпругата му Уша неотлъчно до вдовицата на Чарли Кърк

Вицепрезидентът на САЩ Джей Ди Ванс и съпругата му Уша придружиха вдовицата на Чарли Кърк в самолета, с който бе транспортиран ковчегът на активиста.

Двете бяха облечени изцяло в черно. Уша държеше за ръката 36-годишната Ерика, докато двете слизаха по стълбите на самолета, следвани от Ванс.

Двете деца на Кърк, които станаха свидетели на смъртта му, и родителите му също бяха в самолета.

Ковчегът беше свален от служители на Националната гвардия.

Погребението на Кърк е планирано за следващата седмица. Президентът Доналд Тръмп е потвърдил, че ще бъде там, пише "Дейли мейл".

"Говорих със съпругата на Чарли. Тя е напълно опустошена", каза Тръмп.

Чарли Кърк беше застрелян във врата на 10 септември. по време публична лекция в университета "Юта Вали". Шокиращо видео, разпространено в социалните мрежи след инцидента, показва как куршумът улучва Кърк и кръвта бликва от врата му.

На други кадри се вижда как частната му охрана го изнася на ръце към автомобил, докато тълпата бяга хаотично. 31-годишният мъж почина малко по-късно от раната си.

Властите все още издирват убиеца му. Те разпространиха видеоклип, на който се вижда как мъж слиза от покрива на сграда и се слива с хаотичната тълпа след стрелбата по Кърк, както и снимки на предполагаемия заподозрян.

В гора край кампуса беше открито и предполагаемото оръжие, с което бе застрелян Кърк.

Снимка: Ройтерс

