Два труса разтърсиха една държава за три часа

Две земетресения разтърсиха Източна Япония в рамките на около три часа рано в четвъртък. Трусовете са усетени в префектурите Чиба и Ибараки. Няма данни за опасност от цунами, съобщи Японската метеорологична агенция.

Първото земетресение е регистрирано в 4:13 ч. местно време в североизточната част на префектура Чиба. Трусът е бил с предварителен магнитуд 4,8 и е станал на дълбочина около 50 километра.

Най-силно земетресението е усетено в град Асахи, където е отчетена интензивност 4 по японската седемстепенна скала. Трусът е бил почувстван и в съседни райони, включително в префектура Ибараки.

Около три часа по-късно, в 7:14 ч., второ земетресение с магнитуд 4,0 е разтърсило префектура Ибараки. То е било на дълбочина около 60 километра, като в град Хитачиомия е отчетена интензивност 3.

Нито един от двата труса не е предизвикал цунами.

Земетресенията идват на фона на засилена сеизмична активност в Япония през последните седмици. На 1 октомври трус с магнитуд 5,1 разтърси североизточната част на Чиба, а на 29 септември Източна Япония бе ударена от земетресение с магнитуд 4,9.

По-рано, на 23 август, земетресение с магнитуд 5,9 в региона рани над 40 души в Токио.