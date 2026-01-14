Близкият Изток кипи! Саудитска Арабия с позиция за Иран

Саудитска Арабия е гарантирала на иранските власти, че няма да позволи използването на въздушното си пространство и територия за възможни удари срещу Ислямската република.

Това съобщи Франс прес, позовавайки се на източници.

"Саудитска Арабия информира Техеран, че няма да участва в никакви военни действия срещу държавата и че нейната територия и въздушно пространство няма да бъдат използвани за тези цели," цитира агенцията източници, близки до саудитската армия и правителство.

Както по-рано съобщи Ройтерс, позовавайки се на европейски официални лица, американска военна операция срещу Иран "изглежда вероятна" и може да започне през следващите 24 часа.

Израелски служител, от своя страна, каза на агенцията, че президентът на САЩ Доналд Тръмп изглежда е решил да проведе операцията, но мащабът и времето все още не са ясни.

