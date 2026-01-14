Напрежението расте! Ще има ли американски удар по Иран?

Напрежението расте! Военноморските сили на САЩ разполагат с три разрушителя, въоръжени с ракети, в Близкия изток. Сред тях е и плавателният съд „Рузвелт“, който наскоро навлезе в Червеното море. Чиновници от Пентагона също потвърждават за „Ню Йорк Таймс“, че в региона се намира и поне една подводница, оборудвана с ракети.

САЩ може да нанесат удар по Иран в следващите 24 часа, обявиха и двама европейски служители пред Reuters. Тези съобщения са потвърдени от израелски източници, които твърдят, че Доналд Тръмп е взел фундаментално решение да прибегне до сила, въпреки несигурността относно мащаба на планираната операция.

В отговор на тези съобщения, Polymarket, водещата платформа за прогнози, регистрира рязък скок във вероятността за удар до края на януари - сега тя е рекордните 80%.

Белият дом на практика прекрати всички дипломатически контакти с Техеран, като по този начин ясно заяви, че времето за преговори е приключило и Вашингтон възнамерява да действа сурово.

Същевременно NBC съобщи, че Вашингтон е започнал да евакуира стотици войници от авиобазата Ал Удейд в Катар. Този ход се разглежда като евентуална подготовка за военна акция срещу Иран и идва в момент, когато президентът Доналд Тръмп обмисля опциите си, с които да отговори на жестокото потушаване на протестите от страна на режима. Вярва се, че досега са загинали хиляди души и са арестувани над 18 000 според докладите.

Иран предупреди, че базите на САЩ биха могли да бъдат цел, ако бъдат предприети удари. Припомняме, че вчера властта в Иран обяви, че се предвижда смъртно наказание за някои от протестиращите. Заканите дойдоха въпреки предупрежденията на Тръмп режимът да не прибягва да обесвания, като ги заплаши със „силен отговор“.

