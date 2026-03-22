Атаки и сривове в Украйна оставиха райони без ток и вода

Части от украинската столица Киев останаха без електричество и вода в събота вечерта заради инцидент в електропреносната мрежа, съобщиха властите, цитирани от Ройтерс. Аварията засегна райони източно от река Днепър, като аварийни екипи бяха изпратени незабавно за възстановяване на услугите.

Прекъсванията идват на фона на продължаващ натиск върху енергийната система на страната. Междувременно нови атаки с дронове и артилерия бяха регистрирани в други части на Украйна.

Украинските власти подчертават, че системата остава уязвима след серията руски удари през последните месеци. Подобни атаки вече доведоха до прекъсвания на електричеството, отоплението и водоснабдяването в редица големи градове, включително и в Киев.

Паралелно със ситуацията в столицата, през нощта Русия е атакувала четири района в Днепропетровска област с дронове и артилерийски обстрел, съобщава Укринформ. Най-сериозно засегнат е Никополският район, където са обстрелвани както самият град, така и околните населени места.

При ударите са нанесени щети по жилищни сгради, стопански постройки, автомобили и соларни панели, както и по друга инфраструктура. В Синелникивски район също са отчетени поражения, като е избухнал пожар след обстрел.

По данни на местните власти при предходна атака е ранен 22-годишен мъж, който е настанен в болница. Щети са регистрирани и в Павлоградски район, както и в община Софиевка край Кривой Рог.

В същото време по-голямата част от Черниговска област в Северна Украйна е останала без електричество след руски удари, което допълнително подчертава мащаба на натиска върху енергийната система на страната.

