Ако Джей Ди Ванс загуби, губи само той, ако спечели - печели Тръмп

По време на великденски обяд в Белия дом, президентът Доналд Тръмп се отклони от сценария, за да отговори на спекулациите относно ролята на Джей Ди Ванс в постигането на сделка за прекратяване на войната в Иран, предава BBC.

„Ако не се случи, ще обвиня Джей Ди Ванс“, пошегува се Тръмп, предизвиквайки смях на събитието в Източната зала, на което присъстваха висши служители на администрацията, включително вицепрезидентът, държавният секретар Марко Рубио и министърът на отбраната Пит Хегсет. И „ако се случи“, добави Тръмп, „аз поемам пълната заслуга“.

Забележките му перфектно уловиха затрудненото положение на Ванс, тъй като той ръководи американска делегация, провеждаща преговори с Иран в Пакистан. Това е най-предизвикателната задача на Ванс като вицепрезидент досега - такава с ограничени възможности и много за губене, ако преговорите се провалят.

Дипломатическата мисия на Ванс в Исламабад е политическо минно поле. За да постигне напредък в постигането на постоянно споразумение за прекратяване на войната, той ще трябва да удовлетвори няколко заинтересовани страни с конкуриращи се интереси, които не си вярват взаимно след шестседмичната военна кампания, обхванала Близкия изток и разтърсила световната икономика.

Американските съюзници следят внимателно Ванс, за да видят как ще се представи, каза един европейски служител. Ванс „трябва да влезе в стаята и да направи нещо“, добави служителят, пожелал анонимност. „В противен случай той ще бъде омаловажен“.

Всяка сделка трябва да спечели подкрепата преди всичко на Тръмп, който се колебае между призива за мир и заплахата да унищожи иранската цивилизация. Тя ще се нуждае и от подкрепата на отслабения, но все още твърд режим в Техеран, който е затегнал контрола над Ормузкия проток, и от съюзник в Израел, който е предпазлив към прекратяване на огъня в целия регион. Съюзниците на САЩ в Европа, които се противопоставят на войната и не са склонни да се притекат на помощ на Америка за повторното отваряне на пролива, също ще трябва да бъдат убедени.

Сякаш това не е достатъчно, Ванс ще бъде изправен пред натиск по някакъв начин да задоволи привържениците на Тръмп в движението „Направи Америка отново велика“ (MAGA). Мнозина са против интервенциите в чужбина, така че ще следят внимателно пътуването му за насоки как би могъл да се справи с външната политика, ако се кандидатира за президент през 2028 г.

