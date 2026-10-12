Юрген Клоп посочи голяма грешка на Ливърпул

Селекционерът на националния отбор на Германия Юрген Клоп призна, че е посъветвал Ливърпул да не привлича полузащитника Флориан Вирц от Байер Леверкузен. Халфът премина в английския клуб през лятото на 2025 г. Клоп, който преди това беше начело на Ливърпул, разкри подробности около трансфера.

"Когато чух, че искат да го привлекат, им се обадих и им казах, че Бундеслигата е различна от Висшата лига. Посъветвах ги да не подписват с Вирц, но те настояха и въпреки това го купиха от Леверкузен.

Не че Вирц е лош футболист, но когато го наблюдавах в Леверкузен, знаех, че ще му бъде трудно да се наложи във Висшата лига, защото интензивността там е различна.

Те няма да си го признаят, но сега съжаляват, че платиха толкова безумни пари за него. Ако бяха послушали съвета ми, това нямаше да се случи", заяви Клоп.