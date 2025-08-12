Това ли е наследникът на Куртоа в Реал Мадрид

Испански медии твърдят, че Реал Мадрид обмисля да привлече италианския страж Джанлуиджи Донарума като дългосрочен наследник на Тибо Куртоа. "Белите" следят внимателно ситуацията с вратаря, който е близо до напускане на Пари Сен Жермен това лято.

Планът на мадридчани е да се опитат да го подпишат като свободен агент следващото лято, когато изтича договорът му с парижкия клуб, пише "Топ спорт". Куртоа вече преподписа за още два сезона, но в края на предстоящата кампания ще навърши 34 години.

Договорът на Донарума е до лятото на 2026 г., като няма индикации за ново споразумение с ПСЖ. На 9 август парижани представиха вратаря Люк Шевалие от Лил, а старши треньорът Луис Енрике вече е предупредил, че ако Донарума остане, може да не получи игрова практика през сезон 2025/2026.

