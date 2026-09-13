Това ли е наследникът на Куртоа в Реал Мадрид
Куртоа вече преподписа за още два сезона, но в края на предстоящата кампания ще навърши 34 години
Следете всички новини, анализи и коментари за Тибо Куртоа. Събрахме водещите материали и бърз достъп до най-релевантните секции, в които темата се развива най-активно.
Куртоа вече преподписа за още два сезона, но в края на предстоящата кампания ще навърши 34 години
Кралският клуб измъкна 1:1 в 95-ата минута при гостуването на Валенсия
Премиерът на страната ще вика за "дяволите" срещу Италия Вратарят на Белгия Тибо Куртоа бра невиждан срам заради дядо си, който е нудист. 77-годишния...
"Челси" няма да може да разчита на титулярния си вратар Тибо Куртоа в следващите между 2 и 4 месеца. Футболистът е претърпял операция заради разкъсан...
Мадрид. Атлетико Мадрид няма да може да разчита на вратаря Тибо Куртоа, ако в полуфиналите на Шампионската лига се падне с Челси. 21-годишният вратар...