Тежко европейско дерби на Мондиала днес ПРОГРАМАТА

На Мондиал 2026 право на грешки няма, разпределят се първи места, отбори си осигуряват класиране в елиминациите или пък започват леко-леко да стягат багажа за дома.

20:00 часа, Нидерландия - Швеция (Хюстън, БНТ 1 и БНТ 3)

Мачът от група F изглежда като един от сериозните европейски сблъсъци на първата фаза на световното. "Оранжевите" влязоха в турнира сред фаворитите, но не успяха да спечелят на старта срещу коравите японци (2:2).

Шведите отидоха на световното без големи очаквания, но стартираха по мечтан начин - 5:1 срещу Тунис. Разигра се нападателната двойка Гьокереш - Исак, представители на грандовете във Висшата лига Арсенал и Ливърпул.

Именно от този шампионат са и големите звезди на Нидерландия, а прекият дуел на капитана на "оранжевите" Върджил ван Дайк с неговия съотборник в Ливърпул Исак ще е особено любопитен.

Нидерландия ще се постави в много трудна ситуация, ако не спечели и втория си мач, като първото място в групата вече ще изглежда изключително трудно постижимо.

Германия - Кот Д Ивоар

Срещата в група Е може да бъде определена като първи сериозен тест за Бундестима на първенството, защото е ясно, че Кюрасао няма как да се впише в такова определение.

Кот д`Ивоар също стартира с победа - 1:0 над Еквадор, което реално означава, че двубоят в събота вечер е пряк сблъсък за първото място в групата.

То ще е за победителя в Торонто, а при реми и двата тима, а вероятно и Еквадор, който се очаква по-късно да победи Кюрасао, ще запази шансове.

07:00 часа, Тунис - Япония (Монтерей, БНТ 1 и БНТ 3)

Интересните сюжетни линии около този мач в група F са няколко. Япония затвърди реномето си на отбор, който вече е фактор на такова ниво и не се дава дори на големите фаворити.

Но в случая азиатският гранд трябва да намери начин да победи съперник от по-ниска класа в мач, в който влиза като фаворит. А това е различна позиция.

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