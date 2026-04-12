Тежка загуба сполетя Виктория Томова

Първата ракета на България Виктория Томова загуби в последния кръг на квалификациите на сингъл на турнира на клей WTA 500 в Щутгарт (Германия) с награден фонд над 1 милион евро.

Поставената под №5 в пресявките българка отстъпи на втората в схемата Алиша Паркс (САЩ) с 4-6, 2-6 за малко над час игра.

Първата част беше равностойна, но един пробив направи разликата в полза на американката, а Вики пропусна брекпойнт в петия гейм. Във втория сет Томова проби на старта, но от 2-0 загуби шест последователни гейма, а с това и срещата.

Турнирът в Щутгарт започва утре и ще бъде без световната номер 1 и четирикратна финалистка Арина Сабаленка.

