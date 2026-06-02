Суперкомпютър каза кой печели Мондиал 2026

Opta, суперкомпютър на аналитичната компания, определи фаворитите за Световното първенство по футбол. Според техните данни, Испания е спечелила 16,1% от 10 000 симулации, се съобщава уебсайта на Opta.

Сред трите най-големи фаворити са също Англия, Франция и Аржентина, които имат повече от 10% от симулациите.

Интересно е обаче, че тук липсва и фаворитът по природа Бразилия.

Суперкомпютърът определи евентуална титла за домакините САЩ, Мексико и Канада като малко вероятна.

48 отбора ще участват за първи път в Световното първенство през 2026 година. Испания ще играе в група H срещу Кабо Верде, Уругвай и Саудитска Арабия.

