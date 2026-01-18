Шампионски мечти под въпрос. Арсенал блокира срещу Нотингам

Нотингам Форест и Арсенал завършиха 0:0 в късния съботен мач от 22-рия кръг на английската Висша лига – резултат, който се възприе като сериозен удар по амбициите на тима на Микел Артета. Лондончани не успяха да се възползват от загубата на Манчестър Сити в дербито с Юнайтед и запазиха изоставане от седем точки, като още днес Астън Вила може да излезе еднолично на второто място.

Още преди почивката Габриел Мартинели направи фрапантен пропуск за „артилеристите“, а домакините от Нотингам останаха без дузпа след преглед с ВАР, който запали трибуните. След паузата Арсенал натисна, но Деклан Райс, Букайо Сака и Микел Мерино пропуснаха да донесат трите точки, а в самия край гостите от Северен Лондон поискаха нова дузпа за игра с ръка на Ола Аина, но съдията отново подмина ситуацията.

Равенството остави Нотингам на 17-о място с 22 точки, докато за Арсенал мачът се превърна в още един болезнен пример как пропуснатите шансове могат да струват скъпо в битката за титлата.

