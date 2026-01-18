Шампионска екзекуция! Байерн разпиля Лайпциг и дръпна с 11 точки

Байерн Мюнхен изнесе страховито шоу и разби РБ Лайпциг с 5:1 като гост в голямото дерби от 18-ия кръг на Бундеслигата, превръщайки оспорвания сблъсък в унизителна разправа.

Домакините дори поведоха в 20-ата минута с гол на Ромуло и дълго време изглеждаха равностойни, но след почивката баварската машина буквално ги прегази. Последваха пет безответни попадения – дело на Серж Гнабри, Хари Кейн, Джонатан Та, Александар Павлович и Микаел Олисе, които разрушиха напълно защитата на „червените бикове“.

С този гръмък успех тимът на Венсан Компани увеличи аванса си на върха на цели 11 точки пред втория Борусия Дортмунд и даде ясно послание, че титлата е въпрос само на време, докато Лайпциг остана четвърти и с тежък удар по амбициите си.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com